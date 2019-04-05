В Краснодаре пройдет выставка вин Vinorus

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-05T11:02:19+03:00

На ней обсудят развитие эногастрономического туризма в России

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В Краснодаре 16-17 апреля пройдет научно-практическая конференция InnoWineRussia 2019. Она состоится в рамках 22-й выставки вин и винодельческой продукции Vinorus.

- В числе приглашенных спикеров и участников – представители региональных профильных ведомств, российские и зарубежные эксперты туризма. Они обсудят вопросы, касающиеся роли винного туризма в развитии индустрии гостеприимства, развития бренда «Черноморская кухня» и опыта реализации нового турпродукта – винные дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также пройдут обучающие мастер-классы для рестораторов, сомелье, кавистов, менеджеров торговых сетей. Во время работы выставки организаторы проведут несколько ознакомительных туров по маршрутам Кубани.

В выставке Vinorus будет около 30 представителей российских виноделен и коньячных заводов. Традиционно накануне открытия экспозиции состоится Международный дегустационный конкурс «Южная Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU