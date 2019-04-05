2019-04-05T11:14:25+03:00
Спорт

В Сочи разыграют главный приз турнира «Золотая шайба»

Участие в соревнованиях примут 64 команды
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В Сочи состоится популярный детский хоккейный турнир «Золотая шайба» с более чем 50-летней историей. Он будет проходить на льду дворца спорта «Айсберг» и тренировочных аренах для фигурного катания и шорт-трека ФГБУ «Юг Спорт».

Финальный этап в младшей возрастной группе состоится 6-12 апреля. За награды будут бороться более тысячи ребят в возрасте 10-11 лет.

Как сообщили в «Юг Спорт», на первом этапе 64 команды будут разделены на 16 групп по четыре в каждой. На стадии плей-офф определят первого обладателя переходящего Кубка Победителя в младшей возрастной группе.

- Призеры «Золотой шайбы» сыграют в Калининграде на международном хоккейном турнире в декабре, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Сочи появилось уникальное футбольное поле из пластиковых стаканов. В процессе переработки исходный материал был измельчен и гранулирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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