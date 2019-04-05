2019-04-05T11:27:26+03:00
Происшествия

В Сочи в аварии погиб 40-летний водитель грузовика

Два пассажира получили ушибы, им была оказана первая медицинская помощь
Александра ПОДУШКО
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Фото: отдела пропаганды краевого УГИБДДФото: отдела пропаганды краевого УГИБДД
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 апреля около 23:00 на 170 километре автодороги Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия.

По предварительным данным, 40-летний водитель грузового автомобиля марки «ДАФ» превысил скорость, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое барьерное ограждения. После этого грузовик столкнулся с бетонной стеной и опрокинулся.

- В результате аварии водитель погиб на месте. 32-летняя женщина и 43-летний мужчина, которые находились в салоне, получили ушибы, им была оказана первая медицинская помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на дорогах Краснодарского края за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 10 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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