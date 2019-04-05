В Сочи в аварии погиб 40-летний водитель грузовика
Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 апреля около 23:00 на 170 километре автодороги Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия.
По предварительным данным, 40-летний водитель грузового автомобиля марки «ДАФ» превысил скорость, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое барьерное ограждения. После этого грузовик столкнулся с бетонной стеной и опрокинулся.
- В результате аварии водитель погиб на месте. 32-летняя женщина и 43-летний мужчина, которые находились в салоне, получили ушибы, им была оказана первая медицинская помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды краевого УГИБДД.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на дорогах Краснодарского края за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 10 получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU