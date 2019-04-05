В Геленджике двухлетний ребенок закрыл свою маму на балконе

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-05T11:43:57+03:00

Кроме маленького виновника происшествия в квартире был восьмимесячный младенец

Изменить размер текста: A A

В Геленджике 4 апреля в многоэтажке на улице Прасковеевская произошло ЧП. Двухлетний ребенок закрыл дверь изнутри на щеколду, когда его мама вышла на балкон. Кроме виновника происшествия в квартире был восьмимесячный младенец.

Входная дверь квартиры тоже была заперта на замок. Женщина смогла дозваться до соседей. Они позвонили бабушке ребенка и вызвали спасателей.

Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» используя слесарный инструмент, открыли дверь в квартиру. Бабушка смогла попасть внутрь.

- Еще одна похожая ситуация произошла в городе-курорте в частном доме на улице Рублева. Двухлетний малыш оказался запертым дома. Дверь захлопнулась, когда взрослые выходили на улицу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС», используя слесарный инструмент, открыли окно, через которое попали в дом.

Напомним, на Кубани в результате аварии в салоне автомобиля зажало женщину и ребенка. ЧП случилось вечером 3 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU