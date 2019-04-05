2019-04-05T11:43:57+03:00
Происшествия

В Геленджике двухлетний ребенок закрыл свою маму на балконе

Кроме маленького виновника происшествия в квартире был восьмимесячный младенец
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»
Изменить размер текста:

В Геленджике 4 апреля в многоэтажке на улице Прасковеевская произошло ЧП. Двухлетний ребенок закрыл дверь изнутри на щеколду, когда его мама вышла на балкон. Кроме виновника происшествия в квартире был восьмимесячный младенец.

Входная дверь квартиры тоже была заперта на замок. Женщина смогла дозваться до соседей. Они позвонили бабушке ребенка и вызвали спасателей.

Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» используя слесарный инструмент, открыли дверь в квартиру. Бабушка смогла попасть внутрь.

- Еще одна похожая ситуация произошла в городе-курорте в частном доме на улице Рублева. Двухлетний малыш оказался запертым дома. Дверь захлопнулась, когда взрослые выходили на улицу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС», используя слесарный инструмент, открыли окно, через которое попали в дом.

Напомним, на Кубани в результате аварии в салоне автомобиля зажало женщину и ребенка. ЧП случилось вечером 3 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре иномарка врезалась в столб
В краснодарских поселках Северный и Лекраспром увеличат качество электроснабжения
В Каневском районе осудят двух охотников за аккумуляторами
В Краснодаре из-за подставных ДТП парализованы работы по содержанию улично-дорожной сети
В Новокубанском районе задержали подозреваемых в краже металлических витрин, дверей и столбов
В Сочи осудят бывшего судебного пристава-исполнителя
«Золотое кольцо Боспорского царства» выдвинули на премию «Хрустальный компас»
В центре Сочи ремонтируют водовод
В окрестностях Кабардинки установили фотоловушки на людей
ВТБ в ЮФО увеличил выдачи автокредитов до 850 млн рублей
В Сочи в аварии погиб 40-летний водитель грузовика
В Сочи разыграют главный приз турнира «Золотая шайба»
В Краснодаре пройдет выставка вин Vinorus
В Горячем Ключе задержали мужчину за распространение наркотиков
В аэропорту Краснодара изъяли партию одежды поддельных мировых брендов
В Геленджике женщина наехала на пристава, который пытался арестовать ее автомобиль
В Новороссийске мужчина ударил женщину бутылкой по голове и забрал ее телефон
В Тихорецком районе мужчина хотел положить на свой банковский счет 18 купюр «Банка приколов»
На Кубани создадут «фабрику процессов» для повышения производительности труда
В Анапе на железнодорожном вокзале появится парковка
В станице Натухаевской осенью планируют открыть новый детский сад
В Краснодаре в музее Фелицына открылась фотовыставка «Закулисье и сцена»
В Краснодаре на улице Кирова запретят остановку и стоянку транспорта
На Кубани 14 сотрудников департамента по надзору в строительной сфере уличили в сокрытии доходов
На Восточном обходе Краснодара из-за ремонта временно ограничат движение транспорта
В Краснодаре по улице имени Атарбекова сделали новые тротуары
В Краснодаре три долгостроя завершат при поддержке краевого бюджета
На Кубани в 2019 году более 2 миллиардов рублей выделят на благоустройство