2019-04-05T12:14:36+03:00
Общество

В окрестностях Кабардинки установили фотоловушки на людей

Это новый способ борьбы с несанкционированными свалками
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Такие фотоловушки спрятали около мест со свалкамиТакие фотоловушки спрятали около мест со свалками
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Курорты Краснодарского готовятся к новому сезону. Здесь чистят пляжи, наводят последние штрихи на набережных и разбирают стихийные свалки. Борьба с последним длится годами, и в Кабардинке решили испытать новый способ.

Теперь за нарушителями закона, которые сваливают мусор не предназначенных для этого местах, будут следить фотоловушки. Точно такие устанавливают в заповедниках, чтобы наблюдать за дикими животными.

Фотоловушки маскируют на деревьях, а при движении они делают снимок и тут же его отправляют адресату. Получать фотографии будут в администрации поселка и сразу же реагировать на появление нарушителя.

- Буквально через несколько дней после установки фотоловушек, сотрудникам администрации Кабардинского внутригородского округа уже удалось застать в момент совершения правонарушения жителя из соседнего города Новороссийска, - сообщают в администрации.

Подобную практику уже начали реализовывать в Геленджике. Лица и номера машин тех, кто сваливает мусор рядом с контейнерами, будут публиковать в Сети. Чтобы другим неповадно было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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