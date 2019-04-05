В окрестностях Кабардинки установили фотоловушки на людей
Курорты Краснодарского готовятся к новому сезону. Здесь чистят пляжи, наводят последние штрихи на набережных и разбирают стихийные свалки. Борьба с последним длится годами, и в Кабардинке решили испытать новый способ.
Теперь за нарушителями закона, которые сваливают мусор не предназначенных для этого местах, будут следить фотоловушки. Точно такие устанавливают в заповедниках, чтобы наблюдать за дикими животными.
Фотоловушки маскируют на деревьях, а при движении они делают снимок и тут же его отправляют адресату. Получать фотографии будут в администрации поселка и сразу же реагировать на появление нарушителя.
- Буквально через несколько дней после установки фотоловушек, сотрудникам администрации Кабардинского внутригородского округа уже удалось застать в момент совершения правонарушения жителя из соседнего города Новороссийска, - сообщают в администрации.
Подобную практику уже начали реализовывать в Геленджике. Лица и номера машин тех, кто сваливает мусор рядом с контейнерами, будут публиковать в Сети. Чтобы другим неповадно было.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»