2019-04-05T12:03:44+03:00
Происшествия

В центре Сочи ремонтируют водовод

Ориентировочно водоснабжение будет отсутствовать до 18:00
Александра ПОДУШКО
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В центре Сочи ремонтируют водоводВ центре Сочи ремонтируют водоводФото: Ольга Крыльцова
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- В центре Сочи по улице Кооперативной проводятся аварийно-ремонтные работы на водоводе диаметром 100 миллиметров, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал»

Ориентировочно до 18:00 будет отключено водоснабжение у абонентов, проживающих по улице Кооперативной и на Курортном проспекте (частично).

Подвоз воды организован на перекрестке улиц Войкова и Кооперативная.

Напомним, В домах Кубани в ходе проверок газового оборудования выявили более 8 тысяч нарушений. Обследование проводила Государственная жилищная инспекция края.

Выявили 8370 нарушений, выдали 923 предписания и составили 236 протоколов. Сейчас продолжают привлекать юридических и должностных лиц к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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