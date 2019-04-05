В центре Сочи ремонтируют водовод
- В центре Сочи по улице Кооперативной проводятся аварийно-ремонтные работы на водоводе диаметром 100 миллиметров, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал»
Ориентировочно до 18:00 будет отключено водоснабжение у абонентов, проживающих по улице Кооперативной и на Курортном проспекте (частично).
Подвоз воды организован на перекрестке улиц Войкова и Кооперативная.
Напомним, В домах Кубани в ходе проверок газового оборудования выявили более 8 тысяч нарушений. Обследование проводила Государственная жилищная инспекция края.
Выявили 8370 нарушений, выдали 923 предписания и составили 236 протоколов. Сейчас продолжают привлекать юридических и должностных лиц к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU