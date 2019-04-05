«Золотое кольцо Боспорского царства» выдвинули на премию «Хрустальный компас»

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-05T12:10:57+03:00

Проголосовать за проект можно до 30 апреля

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«Золотое кольцо Боспорского царства» выдвинули на соискание национальной премии «Хрустальный компас». Голосование за проект продлится до 30 апреля. Он представлен в номинации «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия».

- В этом году на соискание премии выдвинуто 556 проектов и достижений. Заявки на участие поступили из 71 региона России и шести стран мира: Франции, США, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года.

Напомним, На Кубани 30 человек проехались по маршруту «Золотого кольца Боспорского царства». Завершился первый тур путешествия. Этот проект включает объекты турпоказа Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Ростовской области. То есть охватывает сразу несколько регионов и рассчитан на неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU