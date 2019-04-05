2019-04-05T12:10:57+03:00
Общество

«Золотое кольцо Боспорского царства» выдвинули на премию «Хрустальный компас»

Проголосовать за проект можно до 30 апреля
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

«Золотое кольцо Боспорского царства» выдвинули на соискание национальной премии «Хрустальный компас». Голосование за проект продлится до 30 апреля. Он представлен в номинации «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия».

- В этом году на соискание премии выдвинуто 556 проектов и достижений. Заявки на участие поступили из 71 региона России и шести стран мира: Франции, США, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года.

Напомним, На Кубани 30 человек проехались по маршруту «Золотого кольца Боспорского царства». Завершился первый тур путешествия. Этот проект включает объекты турпоказа Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Ростовской области. То есть охватывает сразу несколько регионов и рассчитан на неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре иномарка врезалась в столб
В краснодарских поселках Северный и Лекраспром увеличат качество электроснабжения
В Каневском районе осудят двух охотников за аккумуляторами
В Краснодаре из-за подставных ДТП парализованы работы по содержанию улично-дорожной сети
В Новокубанском районе задержали подозреваемых в краже металлических витрин, дверей и столбов
В Сочи осудят бывшего судебного пристава-исполнителя
В центре Сочи ремонтируют водовод
В окрестностях Кабардинки установили фотоловушки на людей
ВТБ в ЮФО увеличил выдачи автокредитов до 850 млн рублей
В Геленджике двухлетний ребенок закрыл свою маму на балконе
В Сочи в аварии погиб 40-летний водитель грузовика
В Сочи разыграют главный приз турнира «Золотая шайба»
В Краснодаре пройдет выставка вин Vinorus
В Горячем Ключе задержали мужчину за распространение наркотиков
В аэропорту Краснодара изъяли партию одежды поддельных мировых брендов
В Геленджике женщина наехала на пристава, который пытался арестовать ее автомобиль
В Новороссийске мужчина ударил женщину бутылкой по голове и забрал ее телефон
В Тихорецком районе мужчина хотел положить на свой банковский счет 18 купюр «Банка приколов»
На Кубани создадут «фабрику процессов» для повышения производительности труда
В Анапе на железнодорожном вокзале появится парковка
В станице Натухаевской осенью планируют открыть новый детский сад
В Краснодаре в музее Фелицына открылась фотовыставка «Закулисье и сцена»
В Краснодаре на улице Кирова запретят остановку и стоянку транспорта
На Кубани 14 сотрудников департамента по надзору в строительной сфере уличили в сокрытии доходов
На Восточном обходе Краснодара из-за ремонта временно ограничат движение транспорта
В Краснодаре по улице имени Атарбекова сделали новые тротуары
В Краснодаре три долгостроя завершат при поддержке краевого бюджета
На Кубани в 2019 году более 2 миллиардов рублей выделят на благоустройство