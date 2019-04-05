2019-04-05T12:59:18+03:00
Происшествия

В Сочи осудят бывшего судебного пристава-исполнителя

Его подозревают в превышении должностных полномочий и халатности
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи осудят бывшего судебного пристава-исполнителяВ Сочи осудят бывшего судебного пристава-исполнителяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Сочи в отношении 29-летнего бывшего судебного пристава-исполнителя Адлерского районного отдела судебных приставов возбудили уголовное дело по статьям "Халатность" и "Превышение должностных полномочий".

По данным следствия, злоумышленник в ноябре 2016 года по решению суда возбудил исполнительное производство о сносе самовольно возведенных многоэтажек за счет застройщиков.

Однако застройщики до марта прошлого года не приступили к работам. В связи с этим обвиняемый должен был рассчитать стоимость демонтажа многоэтажек за счет государства, обратиться в суд с заявлением об изменении порядка исполнения решения и в городскую администрацию с предложением о сносе зданий за счет муниципального образования с последующим взысканием средств с должников. Но ничего из вышеупомянутого он не сделал.

- Помимо этого, в декабре 2016 года обвиняемый незаконно прекратил исполнительное производство о сносе 16-этажного незаконно построенного дома. В результате застройщику удалось легализовать объект, не соответствующий требованиям градостроительного и жилищного законодательства, - об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В скором времени материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу, отметили в Следственном Управлении СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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