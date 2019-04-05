В Новокубанском районе задержали подозреваемых в краже металлических витрин, дверей и столбов

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-05T13:29:57+03:00

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В дежурную часть полиции обратился руководитель одного из местных предприятий. Он сообщил о том, что с территории организации похитили металлические витрины, двери и столбы общей массой более тонны. Сумма материального ущерба составила почти 16 тысяч рублей.

- На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они проверили близлежащие пункты приема металла, в одном из которых обнаружили похищенное имущество. Изделия изъяли и вернули законному владельцу. Также полицейские задержали двух подозреваемых в краже. Ими оказались местные жители в возрасте 45 и 23 лет, - об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВЛ России по Краснодарскому краю.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам грозит лишение свободы сроком до пяти лет. В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU