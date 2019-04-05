В Краснодаре из-за подставных ДТП парализованы работы по содержанию улично-дорожной сети

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-05T14:03:28+03:00

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В краевой столице в прошлом году и в первые три месяца текущего года произошло 69 подставных аварий по дорожным условиям. Владельцы автомобилей, попавших в яму или открытый люк, подали иски на сумму около 65,1 млн рублей. Установленный судами ущерб составил почти 33,3 млн рублей, из которых около 7,2 млн рублей уже выплатили из средств городского бюджета, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Обычно в подставных авариях участвуют машины премиум-класса. ДТП происходят ночью в тех местах, где нет камер видеонаблюдения. После происшествий владельцы дорогих автомобилей подают иски к мэрии. Она в свою очередь взымает средства с подрядчика, занимавшегося ремонтом проезжей части. Согласно данным контрактов, заключаемых с подрядчиком, в течение срока действия документа он несет ответственность за содержание всей городской улично-дорожной сети. Возмещение ущерба третьим лицам является одним из пунктов требований контракта.

Большие суммы исков часто приводят организации к банкротству. Из-за этого в текущем году сорвалась процедура выбора подрядчика по содержанию дорог. Никто не подал заявку, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Все материалы по фактам фиктивных ДТП уже переданы в полицию и прокуратуру. Возбуждено несколько уголовных дел. Также несколько дел возбуждено в отношении бывших сотрудников ГИБДД, - отметил замглава города Артем Доронин.

ИСТОЧНИК KP.RU