2019-04-05T14:22:46+03:00
Происшествия

В Каневском районе осудят двух охотников за аккумуляторами

Им грозит до пяти лет лишения свободы
Татьяна СМИРНОВА
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В Каневском районе осудят охотников за аккумуляторамиВ Каневском районе осудят охотников за аккумуляторами
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В дежурную часть полиции обратились местные жители. Они сообщили о том, что из принадлежащих им грузовых автомобилей пропали аккумуляторные батареи. Сумма ущерба превысила 65 тысяч рублей.

- На места происшествий прибыли сотрудники правоохранительных органов. Во время оперативно-розыскных мероприятий они задержали двух подозреваемых в кражах. Ими оказались жители Каневского и Приморско-Ахтарского районов. Мужчин доставили в отдел полиции, - об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В дальнейшем правоохранители установили места сбыта 13 похищенных аккумуляторов. Часть из них изъяли и вернули законным владельцам.

По данному факту в отношении двух 25-летних мужчин возбудили уголовное дело по статье «Кража». Его материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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