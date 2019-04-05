В Каневском районе осудят двух охотников за аккумуляторами

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-05T14:22:46+03:00

Им грозит до пяти лет лишения свободы

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В дежурную часть полиции обратились местные жители. Они сообщили о том, что из принадлежащих им грузовых автомобилей пропали аккумуляторные батареи. Сумма ущерба превысила 65 тысяч рублей.

- На места происшествий прибыли сотрудники правоохранительных органов. Во время оперативно-розыскных мероприятий они задержали двух подозреваемых в кражах. Ими оказались жители Каневского и Приморско-Ахтарского районов. Мужчин доставили в отдел полиции, - об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В дальнейшем правоохранители установили места сбыта 13 похищенных аккумуляторов. Часть из них изъяли и вернули законным владельцам.

По данному факту в отношении двух 25-летних мужчин возбудили уголовное дело по статье «Кража». Его материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU