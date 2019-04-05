2019-04-05T14:43:37+03:00
Общество

В краснодарских поселках Северный и Лекраспром увеличат качество электроснабжения

Об этом сообщает администрация города
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
Изменить размер текста:

Глава Краснодара Евгений Первышов посетил один из распределительных пунктов, подающих электроэнергию от подстанции «Витаминкомбинат» к пригородным населенным пунктам.

Объект планируют переподключить по новой схеме, напрямую от подстанции. В настоящее время уже введены в эксплуатацию четыре распределительных кабельных линии 10 кВ протяженностью 3 км до ближайших смежных присоединений.

Для обеспечения защиты механизмов установили датчики. При открытии дверей они незамедлительно подают сигнал на пульт оперативно-диспетчерской службы.

После проведения работ увеличится качество электроснабжения более 3 тысяч жителей улицы 9-й Тихой, поселков Северного и Лекраспром.

- После того, как распределительный пункт «НЭСК-электросети» будет запитан по новой схеме, существенно повысится надежность сетей электроснабжения, будет меньше аварийных отключений и сбоев. Особенно это важно при подготовке к пиковому летнему периоду, когда сети испытывают большие нагрузки, - отметил Первышов.

Переподключить РП на новую питающую линию планируют в течение двух недель, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре иномарка врезалась в столб
В Каневском районе осудят двух охотников за аккумуляторами
В Краснодаре из-за подставных ДТП парализованы работы по содержанию улично-дорожной сети
В Новокубанском районе задержали подозреваемых в краже металлических витрин, дверей и столбов
В Сочи осудят бывшего судебного пристава-исполнителя
«Золотое кольцо Боспорского царства» выдвинули на премию «Хрустальный компас»
В центре Сочи ремонтируют водовод
В окрестностях Кабардинки установили фотоловушки на людей
ВТБ в ЮФО увеличил выдачи автокредитов до 850 млн рублей
В Геленджике двухлетний ребенок закрыл свою маму на балконе
В Сочи в аварии погиб 40-летний водитель грузовика
В Сочи разыграют главный приз турнира «Золотая шайба»
В Краснодаре пройдет выставка вин Vinorus
В Горячем Ключе задержали мужчину за распространение наркотиков
В аэропорту Краснодара изъяли партию одежды поддельных мировых брендов
В Геленджике женщина наехала на пристава, который пытался арестовать ее автомобиль
В Новороссийске мужчина ударил женщину бутылкой по голове и забрал ее телефон
В Тихорецком районе мужчина хотел положить на свой банковский счет 18 купюр «Банка приколов»
На Кубани создадут «фабрику процессов» для повышения производительности труда
В Анапе на железнодорожном вокзале появится парковка
В станице Натухаевской осенью планируют открыть новый детский сад
В Краснодаре в музее Фелицына открылась фотовыставка «Закулисье и сцена»
В Краснодаре на улице Кирова запретят остановку и стоянку транспорта
На Кубани 14 сотрудников департамента по надзору в строительной сфере уличили в сокрытии доходов
На Восточном обходе Краснодара из-за ремонта временно ограничат движение транспорта
В Краснодаре по улице имени Атарбекова сделали новые тротуары
В Краснодаре три долгостроя завершат при поддержке краевого бюджета
На Кубани в 2019 году более 2 миллиардов рублей выделят на благоустройство