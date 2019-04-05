В краснодарских поселках Северный и Лекраспром увеличат качество электроснабжения

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-05T14:43:37+03:00

Об этом сообщает администрация города

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Глава Краснодара Евгений Первышов посетил один из распределительных пунктов, подающих электроэнергию от подстанции «Витаминкомбинат» к пригородным населенным пунктам.

Объект планируют переподключить по новой схеме, напрямую от подстанции. В настоящее время уже введены в эксплуатацию четыре распределительных кабельных линии 10 кВ протяженностью 3 км до ближайших смежных присоединений.

Для обеспечения защиты механизмов установили датчики. При открытии дверей они незамедлительно подают сигнал на пульт оперативно-диспетчерской службы.

После проведения работ увеличится качество электроснабжения более 3 тысяч жителей улицы 9-й Тихой, поселков Северного и Лекраспром.

- После того, как распределительный пункт «НЭСК-электросети» будет запитан по новой схеме, существенно повысится надежность сетей электроснабжения, будет меньше аварийных отключений и сбоев. Особенно это важно при подготовке к пиковому летнему периоду, когда сети испытывают большие нагрузки, - отметил Первышов.

Переподключить РП на новую питающую линию планируют в течение двух недель, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU