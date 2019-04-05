В Краснодаре иномарка врезалась в столб

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-05T15:01:21+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 апреля на улице Калинина.

- В 3:15 в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 27-летний мужчина, управлявший автомобилем марки BMW, ехал по улице Калинина со стороны Воровского в сторону Тургенева. В какой-то момент он не выдержал боковой интервал и на большой скорости наехал на бордюр. В дальнейшем автомобиль врезался в дорожный знак и столб, — об этом "Комсомольской правде" - Кубань " сообщили в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Детали транспорта отлетели в разные стороны и повредили LADA Priora. В салоне отечественной легковушки никого не было.

- В аварии пострадал водитель иномарки. Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего, — сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU