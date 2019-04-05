Жительницу Мостовского района подозревают в убийстве сожителя матери

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-05T15:20:00+03:00

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В отношении 29-летней жительницы Мостовского района возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение в убийстве 62-летнего сожителя матери.

По данным следствия, вечером 28 марта текущего года злоумышленница и мужчина распивали спиртные напитки дома. В ходе застолья погибший начал оскорблять сожительницу, на что ее дочь взяла нож и ударила его в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте происшествия в результате ранения. После этого злоумышленница вызвала бригаду скорой помощи и сотрудников правоохранительных органов.

- В настоящее время подозреваемая в убийстве находится под стражей. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления. Вскоре будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU