2019-04-05T15:41:06+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет общегородская зарядка

Мероприятие начнется 7 апреля в 9:00 на Театральной площади
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре в общегородской зарядке примут участие воспитанники спортивных школ и секций, сотрудники фитнес-клубов, а также горожане, любящие активный образ жизни. В программе мероприятия будут приседания, прыжки, отжимания и упражнения для мышц спины и ног.

- Представители стрит-дэнса расскажут гостям и жителям города о том, как правильно разогревать суставы и мышцы перед основной нагрузкой. Помимо этого, тренеры фитнес-танцев организуют мастер-класс «Зумба», а профессиональные воркаут-спортсмены представят силовые упражнения, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе городской администрации.

Реализовала общегородские утренние занятия физкультурой на свежем воздухе Краснодарская краевая федерация воркаута при поддержке мэрии Краснодара. Такие мероприятия уже провели в Сочи и Элисте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре придёт конкурсный отбор в театральную школу Олега Табакова
На Кубани пострадавшим во время ЧС выдали еще 17 сертификатов на покупку жилья
В кубанских организациях на 92% выполнена специальная оценка условий труда
В 2019 году на трудоустройство кубанских подростков направят 24 млн рублей
В Геленджике отметят День русской народной сказки
Вениамин Кондратьев встретился с новым военкомом Кубани Александром Кузнецовым
В Сочи пройдет акция «День здоровья»
В Краснодаре задержали двух подозреваемых в краже скутера
В Краснодаре благоустраивают территории после сноса незаконных конструкций
Члены профсоюза «Союз ССР» отказываются платить за электроэнергию и вводят в заблуждение потребителей «ТНС энерго Кубань»
Жительницу Мостовского района подозревают в убийстве сожителя матери
В Краснодаре иномарка врезалась в столб
В краснодарских поселках Северный и Лекраспром увеличат качество электроснабжения
В Каневском районе осудят двух охотников за аккумуляторами
В Краснодаре из-за подставных ДТП парализованы работы по содержанию улично-дорожной сети
В Новокубанском районе задержали подозреваемых в краже металлических витрин, дверей и столбов
В Сочи осудят бывшего судебного пристава-исполнителя
«Золотое кольцо Боспорского царства» выдвинули на премию «Хрустальный компас»
В центре Сочи ремонтируют водовод
В окрестностях Кабардинки установили фотоловушки на людей