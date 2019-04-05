В Краснодаре пройдет общегородская зарядка

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-05T15:41:06+03:00

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В Краснодаре в общегородской зарядке примут участие воспитанники спортивных школ и секций, сотрудники фитнес-клубов, а также горожане, любящие активный образ жизни. В программе мероприятия будут приседания, прыжки, отжимания и упражнения для мышц спины и ног.

- Представители стрит-дэнса расскажут гостям и жителям города о том, как правильно разогревать суставы и мышцы перед основной нагрузкой. Помимо этого, тренеры фитнес-танцев организуют мастер-класс «Зумба», а профессиональные воркаут-спортсмены представят силовые упражнения, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе городской администрации.

Реализовала общегородские утренние занятия физкультурой на свежем воздухе Краснодарская краевая федерация воркаута при поддержке мэрии Краснодара. Такие мероприятия уже провели в Сочи и Элисте.

ИСТОЧНИК KP.RU