Члены профсоюза «Союз ССР» отказываются платить за электроэнергию и вводят в заблуждение потребителей «ТНС энерго Кубань»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-05T15:48:26+03:00

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«Я рожден в Советском Союзе и не признаю его распада!». И таких граждан, которые, несмотря на наличие российского паспорта, живут по Конституции несуществующей страны, становится все больше. Руководствуясь законами СССР, они утверждают, что «власть принадлежит народу» и выступают против того, чтобы им направлялись квитанции за потребленную электроэнергию. Первое такое обращение в ПАО «ТНС энерго Кубань» поступило еще в декабре 2017 года, в 2018-м таких писем на бланках «с серпом и молотом» было 29, а за истекший период 2019-го уже 42 обращения. Подобные уведомления-угрозы приходят и в филиалы гарантирующего поставщика, так в Новороссийском и Тимашевском, были факты очного общения с «гражданами СССР», вели себя они агрессивно, и даже потребовалась помощь правоохранителей.

Как правило, текст таких писем составлен по одному шаблону, изменяются только данные лицевых счетов потребителей: заявители требуют доказать распад СССР, просят подтверждающие документы о передаче электрических сетей с баланса СССР на баланс Российской Федерации, присылают копии удостоверений, профсоюзных книжек, прочих документов, действительность которых вызывает сомнения, и требуют в 10-дневный срок предоставить им более десятка документов, а в противном случае угрожают миллионными штрафами и привлечением к уголовной ответственности.

Гарантирующий поставщик ведет активную разъяснительную работу с авторами таких писем. Дается развернутый ответ о том, что компания работает, опираясь на жилищное законодательство Российской Федерации, а также законодательство в сфере энергоснабжения. Порядок заключения договора энергоснабжения прописан в статье 540 Гражданского кодекса Российской Федерации. ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет свою деятельность строго в соответствии с законами, но законами Российской Федерации.

Если понимания так и не случается, то гарантирующий поставщик электроэнергии предлагает считать заявление об отказе оплачивать потребленные ресурсы, как согласие на расторжение договора о поставке коммунального блага в порядке гражданского законодательства Российской Федерации. Как правило, исход рассмотрения заявлений и писем от «граждан СССР» только один — это начисление пени, ограничение электроснабжения, взыскание долга в судебном порядке. Как итог: арест имущества, денежных счетов, запрет на выезд за границу.

- У всех у нас есть паспорт гражданина Российской Федерации, и все мы, пользуемся социальными благами, которые предусмотрены действующим законодательством. По паспорту получаем пенсии, льготные выплаты (по многодетности, инвалидности), бесплатную медицинскую помощь и пр. Но почему-то, как только речь заходит об оплате потребленных энергоресурсов резко меняется гражданство, причем на гражданство несуществующей страны. К слову, в СССР коммунальные платежи, в том числе и за электроэнергию, были таким же обязательными и законодательно утвержденными, — прокомментировала Елена Козлова, начальник управления нормативно-правового обеспечения ПАО «ТНС энерго Кубань.

В связи с участившимися случаями подобных обращений ПАО «ТНС энерго Кубань» полагает, что граждане, вступившие в Профсоюз «Союз ССР» стали жертвами мошеннических действий. В связи с этим ПАО «ТНС энерго Кубань» инициировало обращение в прокуратуру Краснодарского края, с просьбой дать правовую оценку действий подобных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU