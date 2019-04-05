В Краснодаре благоустраивают территории после сноса незаконных конструкций

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-05T16:20:30+03:00

На местах самостоев планируют организовать пешеходные и зеленые зоны

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По поручению главы Краснодара Евгения Первышова администрации округов приводят в порядок участки, которые освободили от незаконных торговых объектов, гаражей и строительных ограждений.

На территориях планируют соорудить пешеходные и зеленые зоны, а также расширить тротуары.

- Мы ведем большую системную работу по сносу незаконных объектов. Но важно, чтобы эти территории после демонтажа приводили в порядок, — сообщил Евгений Первышов.

В Центральном округе на улицах Айвазовского, Коммунаров, Клинической, Мира и Ставропольской снесли бетонные основания. На территории в 220 квадратных метров установили площадки, на них уложили асфальт и тротуарную плитку, засеяли газон.

В ближайшее время власти планируют привести в порядок шесть освобожденных от ларьков участков на улицах Московской, Колхозной, Бургасской, Коммунаров, Суворова, Адыгейской Набережной.

Помимо этого, в Прикубанском округе на месте гаражей на Восточно-Кругликовской появится продолжение парка «Краснодар».

В Карасунском округе ликвидировали бетонные основания. На участок завезут чернозем, также там высадят деревья и кустарники, заменят лавочки.

В Западном округе демонтировали забор и самовольную парковку на Береговой. На участке организуют площадку.

Всего в текущем году власти хотят снести 307 павильонов и киосков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU