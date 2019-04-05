В Краснодаре благоустраивают территории после сноса незаконных конструкций
По поручению главы Краснодара Евгения Первышова администрации округов приводят в порядок участки, которые освободили от незаконных торговых объектов, гаражей и строительных ограждений.
На территориях планируют соорудить пешеходные и зеленые зоны, а также расширить тротуары.
- Мы ведем большую системную работу по сносу незаконных объектов. Но важно, чтобы эти территории после демонтажа приводили в порядок, — сообщил Евгений Первышов.
В Центральном округе на улицах Айвазовского, Коммунаров, Клинической, Мира и Ставропольской снесли бетонные основания. На территории в 220 квадратных метров установили площадки, на них уложили асфальт и тротуарную плитку, засеяли газон.
В ближайшее время власти планируют привести в порядок шесть освобожденных от ларьков участков на улицах Московской, Колхозной, Бургасской, Коммунаров, Суворова, Адыгейской Набережной.
Помимо этого, в Прикубанском округе на месте гаражей на Восточно-Кругликовской появится продолжение парка «Краснодар».
В Карасунском округе ликвидировали бетонные основания. На участок завезут чернозем, также там высадят деревья и кустарники, заменят лавочки.
В Западном округе демонтировали забор и самовольную парковку на Береговой. На участке организуют площадку.
Всего в текущем году власти хотят снести 307 павильонов и киосков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU