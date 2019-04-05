В Краснодаре задержали двух подозреваемых в краже скутера

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-05T16:42:21+03:00

Ими оказались подростки в возрасте 13 и 15 лет

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В дежурную часть полиции обратились жители Краснодара. Они сообщили о том, что ночью у них со двора частного домовладения похитили скутер. Ориентировку на разыскиваемое транспортное средство передали представителям Росгвардии.

- Во время патрулирования внимание экипажа вневедомственной охраны привлекли два подростка на скутере. Двухколесный транспорт подходил под описание в ориентировке. При виде патрульного автомобиля неизвестные остановились. По словам граждан, скутер они якобы недавно приобрели, документов на него у них при себе не оказалось, – об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Злоумышленников в возрасте 13 и 15 лет задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража", санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. В ближайшее время со злоумышленниками и их родителями будет проведена профилактическая работа. Опекунов подростков привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, - сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU