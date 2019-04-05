2019-04-05T16:58:41+03:00
Общество

В Сочи пройдет акция «День здоровья»

В рамках мероприятия врачи организуют консультативно-диагностический прием населения
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации КубаниФото администрации Кубани
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В Сочи в честь Всемирного дня здоровья 7 апреля пройдет акция. В рамках мероприятия медицинские сотрудники проведут консультативно-диагностический прием населения.

– Акция будет проводиться на базе городского Центра здоровья. Ее участники смогут получить рекомендации от терапевта, педиатра, ортопеда-травматолога, невролога, – сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В ведомстве также отметили, что к жителям Сочи приедут врачи «Краевого центра медицинской профилактики». Они при помощи мобильного комплекса здоровья организуют проведение диагностики. На прием к специалистами можно будет попасть без предварительной записи и направления. Однако при себе необходимо иметь паспорт и страховой полис.

Также в рамках акции будет проведена лекция о правилах здорового образа жизни, викторины и занятие в Школе по отказу от курения.

Помимо этого, в 11:00 желующие смогут посетить занятие по йоге в зале на улице Советской, 40, а в 13:00 - мастер-класс по скандинавской ходьбе на площади перед Домом культуры «Юбилейный», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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