2019-04-05T17:13:06+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев встретился с новым военкомом Кубани Александром Кузнецовым

Они обсудили ход весеннего призыва в Краснодарском крае
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото администрации КубаниФото администрации Кубани
Изменить размер текста:

По словам губернатора, это одна из первоочередных задач, которую нужно будет решить новому руководителю.

– Каждый год мы направляем на службу 12 тысяч призывников, это один из лучших показателей в стране. Командиры подразделений, где служат наши ребята, отмечают высокий уровень подготовки. Вы должны подумать, как активнее вовлекать молодежь в занятия спортом и в подготовку к службе в армии, – отметил глава Краснодарского края.

Кузнецов сообщил, что нынешняя кампания планирует призвать на службу около 6,5 тысяч кубанцев. Также он отметил то, что в регионе создадут рабочие группы для слежки за перемещениями юношей и сборе информации для родителей призывников.

– Уже издан соответствующий приказ. Будем вывешивать на сборном пункте списки сформированных команд, адреса станций назначения. Также начнет работать телефон доверия. Если возникнет необходимость, будем решать возникшие социальные вопросы призывников, – сообщил новым военкомом Кубани.

Кондратьев поддержал такой алгоритм работы.

– Родные смогут отслеживать их судьбу в тех подразделениях и частях, куда их направят, а они не потеряют связь с родителями. И у родителей сердце будет на месте, – подчеркнул губернатор.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля, сообщает администрация Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани пострадавшим во время ЧС выдали еще 17 сертификатов на покупку жилья
В кубанских организациях на 92% выполнена специальная оценка условий труда
В 2019 году на трудоустройство кубанских подростков направят 24 млн рублей
В Геленджике отметят День русской народной сказки
В Сочи пройдет акция «День здоровья»
В Краснодаре задержали двух подозреваемых в краже скутера
В Краснодаре благоустраивают территории после сноса незаконных конструкций
Члены профсоюза «Союз ССР» отказываются платить за электроэнергию и вводят в заблуждение потребителей «ТНС энерго Кубань»
В Краснодаре пройдет общегородская зарядка
Жительницу Мостовского района подозревают в убийстве сожителя матери
В Краснодаре иномарка врезалась в столб
В краснодарских поселках Северный и Лекраспром увеличат качество электроснабжения
В Каневском районе осудят двух охотников за аккумуляторами
В Краснодаре из-за подставных ДТП парализованы работы по содержанию улично-дорожной сети
В Новокубанском районе задержали подозреваемых в краже металлических витрин, дверей и столбов
В Сочи осудят бывшего судебного пристава-исполнителя
«Золотое кольцо Боспорского царства» выдвинули на премию «Хрустальный компас»
В центре Сочи ремонтируют водовод
В окрестностях Кабардинки установили фотоловушки на людей