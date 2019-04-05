Вениамин Кондратьев встретился с новым военкомом Кубани Александром Кузнецовым

СЕГОДНЯ 17:11 2019-04-05T17:13:06+03:00

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По словам губернатора, это одна из первоочередных задач, которую нужно будет решить новому руководителю.

– Каждый год мы направляем на службу 12 тысяч призывников, это один из лучших показателей в стране. Командиры подразделений, где служат наши ребята, отмечают высокий уровень подготовки. Вы должны подумать, как активнее вовлекать молодежь в занятия спортом и в подготовку к службе в армии, – отметил глава Краснодарского края.

Кузнецов сообщил, что нынешняя кампания планирует призвать на службу около 6,5 тысяч кубанцев. Также он отметил то, что в регионе создадут рабочие группы для слежки за перемещениями юношей и сборе информации для родителей призывников.

– Уже издан соответствующий приказ. Будем вывешивать на сборном пункте списки сформированных команд, адреса станций назначения. Также начнет работать телефон доверия. Если возникнет необходимость, будем решать возникшие социальные вопросы призывников, – сообщил новым военкомом Кубани.

Кондратьев поддержал такой алгоритм работы.

– Родные смогут отслеживать их судьбу в тех подразделениях и частях, куда их направят, а они не потеряют связь с родителями. И у родителей сердце будет на месте, – подчеркнул губернатор.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля, сообщает администрация Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU