В Геленджике отметят День русской народной сказки
В Геленджике на Центральной площади города-курорта ждут гостей и жителей Кубани. Там для них проведут игровые программы, спектакли и конкурсы, посвященные Дню русской народной сказки.
6 апреля с 11 часов утра все желающие смогут принять участие в буккроссинге. Это мероприятие даст возможность обменять прочитанные книги или подарить их тем, кто в этом нуждается.
Помимо этого, художники Геленджика и коллективы Дома культуры села Береговое представят сказочные сюжеты своего творчества. А в 17 часов артисты Краснодарского музыкального театра «Премьера» покажут мюзикл «Чудо коляда» по мотивам русских народных сказок, отметили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
- В рамках развития туризма в Краснодарском крае и поддержки событийных мероприятий минкурортов созданы событийная дирекция «Курортов Краснодарского края» и Школа событийного туризма, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань сообщили в пресс-службе региональной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU