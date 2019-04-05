В Геленджике отметят День русской народной сказки

СЕГОДНЯ 17:28 2019-04-05T17:28:50+03:00

Развлекательные мероприятия пройдут в период с 6 по 7 апреля

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В Геленджике на Центральной площади города-курорта ждут гостей и жителей Кубани. Там для них проведут игровые программы, спектакли и конкурсы, посвященные Дню русской народной сказки.

6 апреля с 11 часов утра все желающие смогут принять участие в буккроссинге. Это мероприятие даст возможность обменять прочитанные книги или подарить их тем, кто в этом нуждается.

Помимо этого, художники Геленджика и коллективы Дома культуры села Береговое представят сказочные сюжеты своего творчества. А в 17 часов артисты Краснодарского музыкального театра «Премьера» покажут мюзикл «Чудо коляда» по мотивам русских народных сказок, отметили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

- В рамках развития туризма в Краснодарском крае и поддержки событийных мероприятий минкурортов созданы событийная дирекция «Курортов Краснодарского края» и Школа событийного туризма, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань сообщили в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU