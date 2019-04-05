2019-04-05T17:44:00+03:00
Общество

В 2019 году на трудоустройство кубанских подростков направят 24 млн рублей

Об этом сообщила замглавы края Анна Минькова
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации Краснодарского краяФото администрации Краснодарского края
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В Краснодаре прошла трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Вице-губернатор отметила, что летом школьники стремятся к заработку. Ежегодно на Кубани при содействии центров занятости работу находят 25 тысяч подростков.

– Сегодня все больше детей хотят сами зарабатывать. В этом вопросе мы должны оказывать всестороннее содействие. Так как занятость детей – это в том числе лучший способ профилактики правонарушений, – отметила Минькова.

Также замгубернатора отметила, что в текущем году из краевого бюджета на трудоустройство несовершеннолетних направили 24 млн рублей. Это на 10 млн рублей больше, чем в прошлом году.

– Такая мера позволила увеличить размер минимальной выплаты на несовершеннолетнего с 850 рублей до 2250 рублей в месяц, – подчеркнула Минькова.

Также в ходе мероприятия министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша отметил, в прошлом году местные работодателями организовали свыше 24 тысяч рабочих мест для трудоустройства подростков. В результате место работы нашли около 26 тысяч несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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