2019-04-05T18:03:11+03:00
Общество

В кубанских организациях на 92% выполнена специальная оценка условий труда

Об этом стало известно на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации Краснодарского краяФото администрации Краснодарского края
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Напомним, с 2014 по 2019 года по федеральному законодательству Кубань должна была завершить спецоценку условий труда. Она выполнена на 991 тысячу рабочих мест. Это 92% от числа рабочих мест на территории региона. Почти на 100% работу завершили Геленджик, Новороссийск, Анапа, Щербиновский, Тихорецкий, Красноармейский районы.

– Без оценки условий труда люди не получат законную компенсацию за работу с вредными и опасными факторами. Это и сокращенный рабочий день, и дополнительный отпуск, более высокая зарплата и досрочная пенсия, – отметила заместитель губернатора Анна Минькова.

По словам министра труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша, муниципальным образованиям поручили закончить спецоценку условий труда на рабочих местах в бюджетных учреждениях. В настоящее время работа выполнена на 86%.

В свою очередь Минькова отметила, что показатели хорошие, но нужно довести их до максимума.

Также она напомнила, что за непроверенные рабочие места грозит административная ответственность, а именно штрафы до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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