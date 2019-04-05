В кубанских организациях на 92% выполнена специальная оценка условий труда
Напомним, с 2014 по 2019 года по федеральному законодательству Кубань должна была завершить спецоценку условий труда. Она выполнена на 991 тысячу рабочих мест. Это 92% от числа рабочих мест на территории региона. Почти на 100% работу завершили Геленджик, Новороссийск, Анапа, Щербиновский, Тихорецкий, Красноармейский районы.
– Без оценки условий труда люди не получат законную компенсацию за работу с вредными и опасными факторами. Это и сокращенный рабочий день, и дополнительный отпуск, более высокая зарплата и досрочная пенсия, – отметила заместитель губернатора Анна Минькова.
По словам министра труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша, муниципальным образованиям поручили закончить спецоценку условий труда на рабочих местах в бюджетных учреждениях. В настоящее время работа выполнена на 86%.
В свою очередь Минькова отметила, что показатели хорошие, но нужно довести их до максимума.
Также она напомнила, что за непроверенные рабочие места грозит административная ответственность, а именно штрафы до 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU