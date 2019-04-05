2019-04-05T18:24:06+03:00
Общество

На Кубани пострадавшим во время ЧС выдали еще 17 сертификатов на покупку жилья

Соцвыплаты получили жители Туапсинского и Апшеронского районов, дома которых признали непригодными для проживания
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации Краснодарского краяФото администрации Краснодарского края
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В настоящее время в Туапсинском районе материальную поддержку получили 48 семей, а в Апшеронском - 44. В ближайшее время подтопленцам выдадут еще 20 сертификатов, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, площадь нового жилья зависит от количества членов семьи. Она может составлять от 33 до 80 квадратных метров. По сертификату пострадавшим выдают сумму, исчисляющуюся из расчета 41 381 рубль за один квадратный метр.

Согласно поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева, представители местного министерства ГО, ЧС и администрации муниципалитета предоставляют юридическую помощь пострадавшим во время приобретения жилья.

– Также мы оказываем правовую и методическую поддержку людям, которых мы не смогли по разным причинам включить в списки. Около 125 семьям отказали из-за отсутствия регистрации или оформленного надлежащим образом права собственности. Сложных случаев много, но тупиковых нет, – об этом ранее сообщил министр ГО и ЧС Кубани Сергей Капустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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