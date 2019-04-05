2019-04-05T18:44:18+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет конкурсный отбор в театральную школу Олега Табакова

В мероприятии примут участие более 70 школьников ЮФО
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации Краснодарского краяФото администрации Краснодарского края
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Конкурс для девятиклассников Южного федерального округа пройдет в период с 6 по 7 апреля. На участие в мероприятии подали заявки свыше 70 подростков.

– Мы исследуем, что происходит с творческим состоянием ребят в регионах. Ищем людей с артистическим складом характера, его суть – в умении распознавать чувства человека. Мы стремимся к тому, чтобы театральные кружки были в каждой общеобразовательной школе, – сообщил на пресс-конференции руководитель школы, народный артист России Владимир Машков.

По результатам региональных конкурсов в театральную школу Табакова зачислят свыше 20 талантливых детей. Курс обучения продлится 3 года и 8 месяцев. Все это время ребята будут находиться на полном обеспечении правительства Москвы.

Замминистр культуры Кубани Максим Усатюк отметил, что такой конкурсный отбор на территории региона проходит не в первый раз.

– Это знаковое событие в культурной жизни Краснодарского края. На сегодняшний день в регионе работают 177 школ искусств, около 900 театральных студий при домах культуры, – сообщил Усатюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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