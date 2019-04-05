2019-04-05T19:08:08+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе задержали парня с "солью"

Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Туапсинском районе задержали парня с "солью"В Туапсинском районе задержали парня с "солью"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Во время патрулирования внимание правоохранителей привлекла компания мужчин. Когда граждане заметили полицейских, один парень выбросил из кармана брюк сверток с порошкообразным веществом. Пакет изъяли и направили на экспертизу. Она показала, что порошкообразное вещество - наркотическое средство, а именно N-метилэфедрон массой около двух грамм.

Мужчину, выбросившего сверток, задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 27-летний местный житель. Он рассказал правоохранителям, что запрещенное вещество нашел на улице и хранил для личного употребления.

- По данному факту в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет, - об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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