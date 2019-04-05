2019-04-05T20:07:10+03:00
Происшествия

В Белоглинском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы съездить к возлюбленной

По дороге в транспорте закончился бензин, и злоумышленник его бросил
Татьяна СМИРНОВА
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В Белоглинском районе мужчина угнал автомобиль у односельчанина, чтобы съездить к возлюбленнойВ Белоглинском районе мужчина угнал автомобиль у односельчанина, чтобы съездить к возлюбленной
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В дежурную часть полиции обратился местный житель. Он сообщил о том, что у него угнали автомобиль ВАЗ-21213.

- На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Потерпевший рассказал, что оставил автомобиль возле своего дома с ключами в замке зажигания, а через несколько минут не его на месте. Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили машину в Новопокровском районе, - об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В дальнейшем полицейские опросили возможных очевидцев и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 44-летнего житель Белоглинского района.

В отделе полиции мужчина пояснил, что угнал автомобиль, чтобы съездить к знакомой в Новопокровский район. Но по пути в машине закончился бензин.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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