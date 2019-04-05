2019-04-05T20:01:22+03:00
Общество

В 2018 году чистая прибыль Туапсинского морпорта увеличилась в 1,5 раза

Ее сумма составила 4,68 млрд рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Yuga.ruФото: Yuga.ru
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По итогам прошлого года чистая прибыль АО «Туапсинский морской торговый порт» составила 4,68 млрд рублей. Этот показатель в 1,5 раза превышает данные на конец 2017 года. Выручка предприятия составила 4,22 млрд рублей. Это показатель также значительно увеличился. По сравнению с 2017 годом выручка морского порта выросла на 9,7%. Себестоимость продаж сократилась. Она составила 1,61 млрд рублей.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в Краснодарском крае объемы производства кондитерских изделий увеличились на 4%. За прошлый год кубанские предприятия произвели 113 тысяч тонн продукции. По данным министерства сельского хозяйства региона, наилучшие результаты в изготовлении сладостей показали Тимашевск, Армавир, Курганинск и Динской район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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