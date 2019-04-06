2019-04-06T08:53:41+03:00
Общество

Из Сочи можно будет напрямую улететь в Дубай

Рейсы начнутся с 7 июня
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Авиакомпания FlyDubai объявила о прямом авиасообщении между Сочи и Дубаем. Об этом стало известно 5 апреля, когда представители авиаторов встретились с мэрией курорта и ОАЭ. В добавок, жители Дубая смогут узнать о мероприятиях Сочи на сайте авиакомпании.

- Раньше рейсы в Дубай были открыты только во время новогодних праздников, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - Теперь же самолёты будут связывать города регулярно, раз в неделю. В четверг вечером, в последний рабочий день в ОАЭ, туристы будут вылетать по направлению в Сочи. Обратно – в ночь с воскресенья на понедельник. Контракт на перевозки заключён на ближайший год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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