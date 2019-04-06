В Сочи «Орлиные скалы» больше нельзя посетить бесплатно

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-06T09:50:10+03:00

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«Орлиные скалы» - природная достопримечательность, которая всегда собирала вокруг себя сотни туристов, которые хотят увидеть, как гнездятся орлы. Но с 6 апреля посмотреть за хищными птицами бесплатно уже нельзя.

- В соответствии с перечнем платных услуг, согласованным Минприродой России от 22 марта 2017 года, обслуживание посетителей прогулочно-познавательного маршрута «Орлиные скалы» будет производиться на платной основе, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Сочинский национальный парк».

ИСТОЧНИК KP.RU