В Сочи «Орлиные скалы» больше нельзя посетить бесплатно
Платить за вход придется с 6 апреля
ФОТО: ru.esosedi.org
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«Орлиные скалы» - природная достопримечательность, которая всегда собирала вокруг себя сотни туристов, которые хотят увидеть, как гнездятся орлы. Но с 6 апреля посмотреть за хищными птицами бесплатно уже нельзя.
- В соответствии с перечнем платных услуг, согласованным Минприродой России от 22 марта 2017 года, обслуживание посетителей прогулочно-познавательного маршрута «Орлиные скалы» будет производиться на платной основе, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Сочинский национальный парк».
ИСТОЧНИК KP.RU