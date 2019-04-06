2019-04-06T11:36:12+03:00
Общество

Арбитражный суд Кубани начал банкротство группы компаний производителей подсолнечного масла

Они не выплатили кредит
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
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Подал в суд ООО «Скиф — Экспо», которая требует от каждой из 8 компании - почти 3 млрд. рублей. В 2016 году ООО «Агрообъединение «Регион» взяло кредит - 2,5 млрд рублей под 20 % годовых. Под наблюдение суда попали ООО «Гиагинский маслоперерабатывающий комплекс», ООО «ПК «Наш продукт», ООО «Агрообъединение «Регион», ООО «Кубанский элеватор», ООО «Ошер», ООО «Славрис», ООО «Кубанская долина» и ООО «Торговый дом «Алекс».

- У должника имеются все признаки банкротства, сумма задолженности больше 300 тысяч рублей, а срок неисполнения обязательств должника перед кредитором превышает три месяца с даты, когда они должны быть исполнены», — говорится в решении суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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