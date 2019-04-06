Игроки ГК «Кубань» посадили 100 кленов

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-06T13:09:01+03:00

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В «Народном парке» 5 апреля гандболистки за два часа высадили 100 кленов. Спортсменки передали эстафету БК «Локомотив-Кубань» и ФК «Краснодар».

- Мы поддержали идею. Наш клуб представляет Краснодар на европейской арене. Хотим помочь городу стать красивее и лучше. Пусть эти сто деревьев будут небольшим, но существенным фактором улучшения его экологии. Своим примером мы приглашаем и другие команды мастеров Краснодара присоединиться к этой акции», — сказал генеральный директор клуба Сергей Вальтер.

Напомним, челлендж «Краснодар – 10 тысяч деревьев» заключается в том, что нужно посадить дерево, сфотографировать его, выложить в Instagram с хэштегом #10000деревьев и #10000деревьевкраснодару и ометить друзей, которым передаешь эстафету.

ИСТОЧНИК KP.RU