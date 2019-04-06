5 сочинцев будут служить в Президентском полку
Всего из Сочи поступят на сочную службу 400 новобранцев
ФОТО: пресс-служба Южного военного округа.
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Больше 80 процентов новобранцев будут служить в войсках ЮВО. Около 100 человек отправятся в Войска национальной гвардии России, а 5 призывников отобраны для службы в Президентский полк.
- Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый призывник получит именную банковскую карточку, на которую ему в течение всей военной службы будет перечисляться положенное денежное довольствие. Все торжественные мероприятия по отправке сочинских призывных команд в ВС РФ пройдут до 15 июля, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.
ИСТОЧНИК KP.RU