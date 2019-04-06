2019-04-06T14:43:49+03:00
Общество

В Туапсе загорелась нефтебаза

Пожар возник на одном из резервуаров [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС краяФОТО: пресс-служба ГУ МЧС края
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Происшествие случилось в полдень 6 апреля. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Сейчас там работают 16 пожарных и 4 машины. ЧП присвоен повышенный уровень.

- На территории промзоны Туапсинской нефтебазы загорелся неиспользуемый резервуар, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС края. - Сообщение о возгорании на улице Гагарина, поступило в 12:14. Сотрудники МЧС прибыли на нефтебазу через две минуты, пожару присвоен повышенный уровень сложности. Пострадавших нет. Угроза распространения огня отсутствует.

На нефтебазе в Туапсе горел резервуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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