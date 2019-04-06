В Краснодаре посадили платаны и магнолии возле будущего детсада и школы

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-06T15:23:34+03:00

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Мэр проверил ход строительства соцобъектов в микрорайоне «Светлоград». Участки под них подрядчик передал в муниципальную собственность в 2017 году. Садик на 280 мест и школа на 1100 мест строют по федеральной программе «Жилище». Основные строительные работы по возведению детсада уже завершены, осталось закончить отделку.

- Параллельно идет обустройство подводящих инженерных сетей, подготовка к подключению, - сообщает пресс-служба администрации города. - Мэр вместе с жителями микрорайона прошел по территории сада и осмотрел помещения.

Подрядчик тоже поучаствовал в челлендже «Краснодар – 10 тысяч деревьев». На территории жилого района, посадили аллею деревьев, которая протянется вдоль школы и детского сада. Здесь будут расти клены, платаны, липы, сакуры и даже магнолии.

ИСТОЧНИК KP.RU