2019-04-06T16:17:47+03:00
Общество

Прокуратура Кубани не позволила отключить свет за долги в 900 домах сочинцев

В них живут около 2 тысяч человек
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации КраснодараФОТО: пресс-служба администрации Краснодара
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Жители дачного товарищества «Золотой гребешок» задолжали Сочинскому филиалу ПАО «ТНС Энерго Кубань» за свет. Из-за этого энергетики планировали ограничить подачу электричества, но отключили его полностью. Из-за этого без света остались 900 домов.

- Прекращение подачи электроэнергии создает угрозу возникновения и распространения инфекционных и других массовых заболеваний, иных тяжелых последствий, - сообщает пресс-служба Прокуратуры края. - После нашего вмешательства удалось в короткие сроки возобновить подачу электроэнергии.

Прокуратурой в Адлерский районный суд Сочи направили иск, чтобы признать незаконными действия энергетиков и возобновить подачу электричества. Суд ходатайство удовлетворил. Результаты рассмотрения дела контролирует прокуратура района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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