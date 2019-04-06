Прокуратура Кубани не позволила отключить свет за долги в 900 домах сочинцев
Жители дачного товарищества «Золотой гребешок» задолжали Сочинскому филиалу ПАО «ТНС Энерго Кубань» за свет. Из-за этого энергетики планировали ограничить подачу электричества, но отключили его полностью. Из-за этого без света остались 900 домов.
- Прекращение подачи электроэнергии создает угрозу возникновения и распространения инфекционных и других массовых заболеваний, иных тяжелых последствий, - сообщает пресс-служба Прокуратуры края. - После нашего вмешательства удалось в короткие сроки возобновить подачу электроэнергии.
Прокуратурой в Адлерский районный суд Сочи направили иск, чтобы признать незаконными действия энергетиков и возобновить подачу электричества. Суд ходатайство удовлетворил. Результаты рассмотрения дела контролирует прокуратура района.
ИСТОЧНИК KP.RU