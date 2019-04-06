В Новороссийске пенсионерка помогла полиции задержать телефонных мошенников

СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-06T17:20:06+03:00

Женщина позвонила в полицию, а не повелась на развод

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Мошенники позвонили на телефон пенсионерки и сообщили, что ее сын задержан за хранение наркотиков. За его освобождение они потребовали 120 тысяч рублей. Звонивший представился сотрудником ДПС, мол, у вашего ребенка в машине нашли «Спайс». Затем передали трубку сообщницу, которая представилась следователем.

- Женщина сказала, что у нее нет этих денег, и может заплатить 60 тысяч, - сообщает сайт администрации Новороссийска. – Пенсионерка поняла, что ее обманывают, и позвонила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что звонки на номер жертвы поступали с территории Новороссийска. Позже двух злоумышленников задержали. Им грозит 5 лет тюрьмы по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU