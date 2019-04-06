В Сочи оштрафовали предприятие за незаконное трудоустройство бывшего чиновника мэрии

СЕГОДНЯ 18:29 2019-04-06T18:31:57+03:00

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Известно, что фирма взяла на работу главного инженера, бывшего сотрудника администрации Сочи. При этом организация не предоставила за 10 дней в мэрию сведения, что с бывшим чиновником заключен трудовой договор. Так нарушили закон «О противодействии коррупции».

- В результате на юридическое лицо и директора организации были возбуждены административные дела, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. - По решению суда виновным лицам был назначен штраф в 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU