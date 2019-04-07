2019-04-07T10:21:46+03:00
Общество

На улице Колхозной в Краснодаре появилось новое граффити

Картинка на одном из гаражей оказалась очень реалистичной
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Фото: @sawkagodФото: @sawkagod
Изменить размер текста:

Уличные художники расписали гараж в одном из дворов улицы Колхозной в Краснодаре. На нем они изобразили урбанистический пейзаж.

- Отличное решение для городской среды, - тут же откликнулись в соцсетях горожане.

Надо сказать, картинка получилась настолько реалистичной, что местные коты сочли необходимым дополнить его своим присутствием.

Напомним, в Краснодаре посадили платаны и магнолии возле будущего детсада и школы. В городе продолжается челлендж «Краснодар – 10 тысяч деревьев». Здесь будут расти клены, платаны, липы, сакуры и даже магнолии. Садик на 280 мест и школа на 1100 мест строют по федеральной программе «Жилище». Основные строительные работы по возведению детсада уже завершены, осталось закончить отделку. Участки под них подрядчик передал в муниципальную собственность в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи водитель врезался в столб
Этап чемпионата миру по мотокроссу состоится на Кубани
В Краснодаре привели в порядок территорию вокруг озера лотосов
Новороссийск примет Армейские международные игры
В Сочи оштрафовали предприятие за незаконное трудоустройство бывшего чиновника мэрии
В Новороссийске пенсионерка помогла полиции задержать телефонных мошенников
Прокуратура Кубани не позволила отключить свет за долги в 900 домах сочинцев
В Краснодаре посадили платаны и магнолии возле будущего детсада и школы
В Туапсе загорелась нефтебаза
5 сочинцев будут служить в Президентском полку
Игроки ГК «Кубань» посадили 100 кленов
Арбитражный суд Кубани начал банкротство производителей подсолнечного масла
В Сочи «Орлиные скалы» больше нельзя посетить бесплатно
Из Сочи можно будет напрямую улететь в Дубай
В 2018 году чистая прибыль Туапсинского морпорта увеличилась в 1,5 раза
В Сочи в квартире многоэтажного дома произошел пожар
В Белоглинском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы съездить к возлюбленной
В Туапсинском районе задержали парня с "солью"
В Краснодаре пройдет конкурсный отбор в театральную школу Олега Табакова