На улице Колхозной в Краснодаре появилось новое граффити

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-07T10:21:46+03:00

Картинка на одном из гаражей оказалась очень реалистичной

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Уличные художники расписали гараж в одном из дворов улицы Колхозной в Краснодаре. На нем они изобразили урбанистический пейзаж.

- Отличное решение для городской среды, - тут же откликнулись в соцсетях горожане.

Надо сказать, картинка получилась настолько реалистичной, что местные коты сочли необходимым дополнить его своим присутствием.

Напомним, в Краснодаре посадили платаны и магнолии возле будущего детсада и школы. В городе продолжается челлендж «Краснодар – 10 тысяч деревьев». Здесь будут расти клены, платаны, липы, сакуры и даже магнолии. Садик на 280 мест и школа на 1100 мест строют по федеральной программе «Жилище». Основные строительные работы по возведению детсада уже завершены, осталось закончить отделку. Участки под них подрядчик передал в муниципальную собственность в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU