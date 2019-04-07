В Краснодаре привели в порядок территорию вокруг озера лотосов
Жители поселка Белозерного в Краснодаре навели порядок у озера лотосов. На территории около 1 га были собраны многокилограмовые мешки с мусором. Более того, жители поселка и сотрудники мэрии побелили и обрезали деревья, покрасили ограды смотровой площадки и православной часовни.
- Это достопримечательность нашего города. О нем известно далеко за пределами Краснодара. К нам приезжают, чтобы посмотреть на эту красоту, — сказал мэр Евгений Первышов, приняв участие в совместном субботнике.
Он призвал всех жителей Краснодара присоединиться к уборке таких знаковых мест.
Глава города также поручил проработать вопрос установки на берегу озера контейнерной площадки, ответственность за вывоз мусор с нее ляжет на городскую мусороуборочную компанию.
Напомним, на улице Колхозной в Краснодаре появилось новое граффити.
ИСТОЧНИК KP.RU