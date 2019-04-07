2019-04-07T11:53:19+03:00
Общество

В Краснодаре привели в порядок территорию вокруг озера лотосов

Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-служба мэрии КраснодараФото: пресс-служба мэрии Краснодара
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Жители поселка Белозерного в Краснодаре навели порядок у озера лотосов. На территории около 1 га были собраны многокилограмовые мешки с мусором. Более того, жители поселка и сотрудники мэрии побелили и обрезали деревья, покрасили ограды смотровой площадки и православной часовни.

- Это достопримечательность нашего города. О нем известно далеко за пределами Краснодара. К нам приезжают, чтобы посмотреть на эту красоту, — сказал мэр Евгений Первышов, приняв участие в совместном субботнике.

Он призвал всех жителей Краснодара присоединиться к уборке таких знаковых мест.

Глава города также поручил проработать вопрос установки на берегу озера контейнерной площадки, ответственность за вывоз мусор с нее ляжет на городскую мусороуборочную компанию.

Напомним, на улице Колхозной в Краснодаре появилось новое граффити.

ИСТОЧНИК KP.RU

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