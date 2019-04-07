2019-04-07T15:41:29+03:00
Происшествия

В Сочи водитель врезался в столб

Состояние его и троих пассажиров неизвестно. Они сбежали с места ДТП
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: chp_sochiФото: chp_sochi
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ДТП произошло в субботу, 6 апреля, в Адлерском районе на улице Гидростроителей. Водитель иномарки на высокой скорости не справился с управлением и влетел в столб линии электропередач. По словам очевидцев, удар был очень сильным. В салоне авто в этот момент помимо водителя находились еще трое пассажиров.

Видимо, в состоянии шока они выбежали из машины и исчезли в неизвестном направлении.

В полиции Сочи этот инцидент пока никак не комментируют. Детали происшествия уточняются.

Напомним, в Сочи оштрафовали предприятие на 120 тысяч рублей за незаконное трудоустройство бывшего чиновника мэрии. Организация не предоставила за 10 дней в мэрию сведения, что с бывшим чиновником заключен трудовой договор. Тем самым предприятие нарушило закон «О противодействии коррупции». Подобные сведения необходимо предоставлять вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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