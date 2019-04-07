2019-04-07T17:27:34+03:00
Общество

Кладбище Новороссийска планируют перенести

Оно прилегает к мусорному полигону
Ева Мур@kp_kuban
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Кладбище семейных захоронений Новороссийска собираются перенести. Причина таких изменений в том, что оно расположено на самом неудобном и неблагоустроенном участке горы Щелба. Но главное, оно прилегает к мусорному полигону. В последнее время жители города не желают приобретать участки земли в этом месте для захоронений своих близких.

Пока этот вопрос только обсуждается на уровне заместителя главы Новороссийска по строительству и ЖКХ. Но не исключено, что в ближайшее время его донесут до мэры города-героя.

- Мы изучаем возможные варианты, - цитирует местная газета "Новороссийский рабочий" слова замглавы Александра Служалого. - Но мы планируем выйти с таким предложением к главе города.

Для погоста предлагается более подходящее место, ближе к центральному входу. А действующая территория, признают в градостроительном совете, была выбрана ошибочно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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