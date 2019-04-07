Кладбище Новороссийска планируют перенести
Кладбище семейных захоронений Новороссийска собираются перенести. Причина таких изменений в том, что оно расположено на самом неудобном и неблагоустроенном участке горы Щелба. Но главное, оно прилегает к мусорному полигону. В последнее время жители города не желают приобретать участки земли в этом месте для захоронений своих близких.
Пока этот вопрос только обсуждается на уровне заместителя главы Новороссийска по строительству и ЖКХ. Но не исключено, что в ближайшее время его донесут до мэры города-героя.
- Мы изучаем возможные варианты, - цитирует местная газета "Новороссийский рабочий" слова замглавы Александра Служалого. - Но мы планируем выйти с таким предложением к главе города.
Для погоста предлагается более подходящее место, ближе к центральному входу. А действующая территория, признают в градостроительном совете, была выбрана ошибочно.
ИСТОЧНИК KP.RU