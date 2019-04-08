На Кубани пройдет этап чемпионата мира по мотокроссу

СЕГОДНЯ 07:04 2019-04-08T07:06:34+03:00

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По данным краевой администрации, в этот период пройдут российский этап чемпионата мира по мотокроссу и этап чемпионата Европы – MXGP of Russia 2019. Их организуют на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орленок». По предварительным данным, в гонке примут участие спортсмены из более чем 20 стран.

Гости станут свидетелями восьми заездов – по две гонки в каждом из четырех зачетов: MXGP и MX2 – в чемпионате мира, а также EMX250 и EMX2t – в чемпионате Европы. Также они смогут посмотреть, как готовят к соревнованиям технику мирового уровня.

Помимо этого, на время стартов будет организована работа развлекательного городка MXGP Village.

– На Кубани ежегодно проходит свыше 400 международных, федеральных и локальных мероприятий. Курорты края готовы принять события самого высокого уровня, благодаря развитой инфраструктуре и культуре гостеприимства, системной работе большой команды санаторно-курортного и туристского комплекса региона по повышению качества сервиса, – сообщила министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева.

ИСТОЧНИК KP.RU