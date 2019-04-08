На текущей неделе на Кубань придут дожди

СЕГОДНЯ 07:35 2019-04-08T07:38:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно данным Краснодарского гидрометцентра, 8 апреля на Кубани будет ясная погода. Днем температура воздуха достигнет 18-23 градусов тепла, местами 25. Ночью она упадет и составит 4-9 градусов тепла, в юго-восточных предгорьях - 2.Также в крае ожидается ветер. Его скорость достигнет 5-10 метров в секунду.

В этот день солнечная погода порадует жителей Черноморского побережья. Днем температура воздуха будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, ночью она снизится до 6-11. Также на территории ожидается ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

В Краснодаре 8 апреля будет облачно. Днем в краевой столице температура воздуха составит 20-22 градусов. Ночью она опустится до 6-8. Ветер достигнет 5-10 метров в секунду.

9 апреля на Кубани сохранится сухая погода. А уже 10 апреля местами пройдут кратковременные дожди. Днем температура воздуха достигнет 17-22 градусов тепла, ночью - 5-10, в юго-восточных предгорьях - 2-4. Также синоптики передают ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

10 апреля осадки в виде дождя также обрушатся на побережье Черного моря. Днем термометры покажут 17-22 градусов тепла, ночью - 8-13 Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду.

В Краснодаре 9 апреля будет ясная погода, а 10 апреля пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха достигнет 22-23 градусов тепла, ночью — 7-9. Также в краевой столице ожидается ветер со скоростью 2-3 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU