В Краснодаре прошли соревнования по бегу на призы Олимпийской чемпионки Людмилы Брагиной
Открыли региональные соревнования Олимпийская чемпионка Людмила Брагина, первый заместитель министра спорта Кубани Сергей Мясищев, зампред краевого совета общества «Динамо» Дмитрий Лебедев.
- Традиционно мероприятие собирает большое число участников. Здесь представлены 19 муниципалитетов края, две команды приехали из ростовской области. Также своих бегунов направили на турнир Республика Адыгея, Луганская и Донецкая Народные Республики, - сообщила главный секретарь соревнований, судья всероссийской категории Наталья Смолева.
В рамках мероприятия прошли забеги на 300, 600, 800,1500 и 3000 метров.
В первую очередь выступили. Они преодолели 1500 метров. В дальнейшем за победу в соревнованиях начали сражаться молодые спортсмены - воспитанники спортивных школ и общеобразовательных учебных учреждений.
В конце мероприятия Олимпийская чемпионка Людмила Брагина вручила награды победителям.
ИСТОЧНИК KP.RU