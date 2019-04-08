В Краснодаре прошли соревнования по бегу на призы Олимпийской чемпионки Людмилы Брагиной

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-08T08:04:08+03:00

В мероприятии приняли участие более 400 спортсменов

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Открыли региональные соревнования Олимпийская чемпионка Людмила Брагина, первый заместитель министра спорта Кубани Сергей Мясищев, зампред краевого совета общества «Динамо» Дмитрий Лебедев.

- Традиционно мероприятие собирает большое число участников. Здесь представлены 19 муниципалитетов края, две команды приехали из ростовской области. Также своих бегунов направили на турнир Республика Адыгея, Луганская и Донецкая Народные Республики, - сообщила главный секретарь соревнований, судья всероссийской категории Наталья Смолева.

В рамках мероприятия прошли забеги на 300, 600, 800,1500 и 3000 метров.

В первую очередь выступили. Они преодолели 1500 метров. В дальнейшем за победу в соревнованиях начали сражаться молодые спортсмены - воспитанники спортивных школ и общеобразовательных учебных учреждений.

В конце мероприятия Олимпийская чемпионка Людмила Брагина вручила награды победителям.

ИСТОЧНИК KP.RU