Для победителей «Лидеров Кубани» стартовали обучающие мероприятия

СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-08T08:25:33+03:00

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Мероприятие прошло на базе Кубанского государственного университета.

От имени главы региона Копайгородский вручил благодарственные письма профессорско-преподавательскому составу за вклад в организацию и проведение конкурса. Также замгубернатора поздравил победителей.

– Этот конкурс показал вам, на что вы способны. Мы создали условия для того, чтобы все желающие могли добиться успеха, используя только свои личные способности, качества, навыки и компетенции. Теперь придумывайте, создавайте новые проекты и инициативы, которые будут полезны для нашего края, – сообщил замгубернатора.

Во время работы образовательной площадки прошли лекции и панельные дискуссии. Присутствующие узнали много нового о системах проектно-ориентированного управления, стратегическом подходе в муниципальном управлении, сетевых коммуникациях, новых компетенциях эффективного управления, факторе командного лидерства.

Напомним, в прошлом году на Кубани организовали первый кадровый конкурс «Лидеры Кубани - движение вверх!». Работы провели по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. На участие в конкурсе подали заявки более 4 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU