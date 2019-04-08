В Краснодаре под Северным мостом выбросили много новой обуви
В социальных сетях местные жители опубликовали видео, которое сняли под Северным мостом в Краснодаре.
По словам автора ролика, неизвестные выбросили кучу новой обуви рядом с мусорными контейнерами. На некоторой обуви сохранились ценники. К сожалению, почти все туфли, кроссовки и ботинки оказались без пар. Это не повлияло на количество тех, кто желает найти себе новую обувь.
Пока неизвестно то, откуда под мостом взялось столько туфлей, кроссовок и ботинок. В социальных сетях местные жители шутят, что эта несанкционированная свалка была самой краткосрочной за всю историю краевой столицы. Обувь появилась под мостов на выходных, к понедельнику ее уже там почти не осталось.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона.
ИСТОЧНИК KP.RU