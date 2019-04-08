В Туапсинском районе задержали подозреваемого в краже продуктов

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-08T09:11:20+03:00

Злоумышленника могут посадить на четыре года

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В дежурную часть полиции обратился директор одного из супермаркетов в поселке Шепси. Он сообщил о том, что один из покупателей похитил с выставочных витрин продукты питания.

На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они осмотрели супермаркет, изучили записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц поселка внимание правоохранителей привлек мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 23-летний приезжий из Белореченкого района, - об этом "КП" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Похищенные продукты изъяли и вернули законному владельцу.

По данным правоохранителей, с января прошлого года мужчину разыскивали за аналогичное преступление.

По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком 4 лет. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU