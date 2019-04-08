«Краснодар» обыграл «Крылья Советов»
Встреча завершилась со счетом 1:0
Фото: Regnum.ru
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6 апреля в столице Кубани прошел матч 22-го тура российской Премьер-лиги сезона 2018-2019. На футбольном поле за победу сразились «Краснодар» и «Крылья Советов».
Встреча клубов завершалась со счётом 1:0 после пенальти, которое заработал Урош Спайич на 90-й минуте. Гол реализовал Виктор Классон.
Следующий матч «Краснодар» организует 14 апреля в рамках 23-го тура в Химках против московского «Динамо».
ИСТОЧНИК KP.RU