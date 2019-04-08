На Кубани онкологи одномоментно удалили опухоли прямой и слепой кишок лапароскопическим путем
На приему у терапевта 64-летний пациент сообщил о том, что продолжительное время его беспокоят боли в области живота, пропал аппетит. Также мужчина пояснил, что на протяжении долгого времени пытался вылечиться самостоятельно. К врачу решил прийти, когда уже не осталось сил терпеть.
После необходимых исследований пациента направили в региональный онкодиспансер.
- На протяжении многих лет у мужчины был полип в слепой кишке. Он игнорировал симптомы заболевания. Это привело к формированию в органе злокачественного новообразования. При углубленном обследовании у пациента была обнаружена еще и опухоль прямой кишки. Было принято решение удалять оба новообразования одномоментно и малоинвазивно, - сообщил заведующий отделением общей онкологии КБУЗ КОД №1 Роман Коньков.
На Кубани такую операцию провели впервые. Хирурги применили лапароскопический метод лечения.
К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. На второй день после операции мужчина самостоятельно передвигался и принимал пищу благодаря тому, что удаление новообразования было менее травматично для пациента, нежели при полосной операции, сообщили в краевом минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU